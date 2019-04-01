藍委質疑陳明通是秦檜 對「現代岳飛」韓國瑜一直殺

2019-04-01 10:20

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨立委賴士葆今日在立法院財政委員會質詢表示，蔡政府千方百計在卡韓，韓國瑜就像現代的岳飛，陸委會主委陳明通自甘墮落當現代秦檜，把韓國瑜當岳飛一直殺，更針對相關的兩岸協議，設立三道金牌機制一直卡。

賴士葆質詢問及，海外資金回流的專法，財政部是否本週放假前會送至行政院？財政部長蘇建榮表示，這兩天會送行政院。

賴士葆指出，有關海外資金回流專法的優惠稅率，第一年擬給予課稅8％、第二年10％，針對特定產業會減半這是確定的嗎？

蘇建榮回說，8％、10％基本上是這樣情況，特定產業則由經濟部區去規範，很重要是一定要實體投資才可以。

賴士葆表示，那特定產業有哪些？蘇指出，這個要由經濟部負責，會在相關子法規去定義。賴質疑，對特定產業稅減半是道地空白授權，稅減一半就剩4%，更是霸王條款啊，立法院是很有意見的，因為要規範有投資特定產業才給予優惠。

賴也說，央行副總裁告訴他國內超額儲蓄2兆多，「台灣根本不欠錢，為何這麼多是因為沒有投資標的，讓海外資金這麼低稅率進來，就可能去炒房地產、炒地皮，屆時政府根本管不到。蘇建榮回應，「這是有控管的，不允許去炒作！」

賴更質疑，「現在因為要卡韓，陳明通成為了現代的秦檜，專門殺現在的岳飛韓國瑜，一道金牌、一道金牌，還加了三道金牌」，第一道、第二道送立法院審議、最後還要公投。

賴批評，陳明通為了卡韓，自甘墮落當現代的秦檜，把韓國瑜當現代的岳飛一直殺，財政部竟然也跟著做，兩岸租稅條例還沒做，到時候就永遠沒有辦法生效了。「因為兩岸沒有租稅協議，稅收都沒有了啊！」

「不會啦！」蘇建榮強調，因為兩岸租稅協議，還是要有兩岸協議監督條例才可行，此外ECFA也不是財政部所管的業務。

另外，針對娃娃機課稅問題，賴士葆問及，你們開始要對娃娃機課稅，今天是4月1日愚人節就開始在「併棒叫」；蘇建榮表示，這是稅籍清理部分，僅是年度例行性清理。

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