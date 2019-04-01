韓國瑜稱茶葉因農藥賣不出去 陳吉仲駁斥：不實指控

2019-04-01 09:42

〔記者簡惠茹／台北報導〕高雄市長韓國瑜指稱他在北農時期與中國簽訂採購梨山及阿里山茶1萬盒合作備忘錄MOU，後來對方實際只買700盒的原因，是台灣茶葉混茶及農藥殘留問題，農委會主委陳吉仲表示，完全錯誤、不實指控，是因為中國調整稀土元素標準，韓國瑜應該為台灣高品質的茶道歉，向茶農道歉。

昨天韓國瑜提到阿里山只賣出700盒茶葉是因為農藥，陳吉仲今天出席立法院經濟委員會前，接受媒體訪問時表示，這是完全錯誤而且不實的指控，要為所有茶農特別說明，沒有因為這樣影響茶葉出口，2015年茶葉出口量4000多噸，去年8000多噸，我們的出口值由5000多萬美元，去年增加到1億1千多萬美元，優良品質茶葉持續出口。

陳吉仲指出，有關北農之前有所謂1萬盒茶葉MOU只賣出700盒，那是因為中國對於稀土元素標準調整，2017年中國已經取消稀土元素，他要特別澄清，尤其是先進國家對我們茶葉品質非常肯定，希望這件事情不要影響茶農生計和出口。

中國在2015年限制茶葉稀土元素驗出標準，稀土元素包含鑭（La）、鈰（Ce）、釔（Y）等等，主要來自土壤或肥料，但是2017年已經取消限制。

立委郭國文在經濟委員會中指出，高雄市長韓國瑜說茶葉農藥超標導致茶葉賣不出去，如果不是真的，不應該散播不實訊息，製造假新聞，請農委會說明。

陳吉仲說，農委會前端抽驗，4、5年前大概只有1500件，現在抽驗2000多件，合格率98%以上，衛福部去年抽驗上市後155件茶葉，合格率百分之百，農藥殘留都符合規定。

陳吉仲說，茶葉出口的數字會說話，韓市長如果講出北農期間簽了MOU因為農藥殘留沒有賣出去，請把經銷商交出來，農委會直接查處，如果沒有，韓國瑜應該為台灣高品質的茶道歉，向茶農道歉。（10：47更新）

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