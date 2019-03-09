韓國瑜推高雄自貿特區 財長說：區內外不公平待遇

2019-03-09 00:33

〔即時新聞／綜合報導〕日前高雄市長韓國瑜主張，推動高雄成為「自由經濟貿易特區」。財政部長蘇建榮對此表示，自由經濟貿易特區屬經濟特區性質，會造成區內區外的不公平待遇，且以海關人力恐怕無法負荷。

根據《聯合報》報導，立法院財委會下周一（11日）邀請蘇建榮針對「重啟設置自由經濟貿易特區」提出報告並備詢。蘇建榮在書面報告中指出，設置自由經濟貿易特區不但會造成區內外的不公平待遇，還能預期自由經濟貿易特區的業者數量將大幅度的增加，以海關有限的人力，恐怕無法有效掌握貨物進出及流向，容易衍生出貨物遭流用貨管制品流入課稅區等相關問題。

蘇建榮指出，我國已設立自由貿易港區，相關法令和運作機制也完善，他建議在現行基礎下，繼續發展自由貿易港區的多元營運模式，創造高附加價值產業，促進經濟發展。

蘇建榮強調，近年國際組織對於國家租稅的優惠制度進行檢視，各國運用租稅工具的態度日漸保守。我國提出的租稅優惠應該符合國際標準，以免被列為稅務不合作名單，影響國家競爭力。

國發會主委陳美伶也表示，包括高雄目前已有6港1空是「自由貿易港區」，享有免關稅、物流方便等優惠措施，連同高雄、基隆、蘇澳、台北、台中、安平6港及桃園航空城，並加入屏東農業生技園區，這些區域享有免關稅、物流方便等優惠措施，「如果韓國瑜要的是這些，那高雄港目前已經享有相關優惠。」

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