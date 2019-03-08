韓國瑜擬推自貿特區 議員邱俊憲：要實質規劃勿只喊口號

2019-03-08 14:54

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對高雄市長韓國瑜喊出要力推「自由經濟貿易特區」，高市議員邱俊憲今指出，市府相關局處應具體說明相關政策推動內容、別只喊口號，也提醒市府切勿忽略自由貿易背後、可能帶來的風險與隱性成本。

邱俊憲表示，韓國瑜喊出高雄要推自由經濟貿易特區，並稱法令若未能通過，要直接訴諸全體高雄市民。實際上台灣政府對於自由貿易特區，在馬前總統任內即想推動，並納入其「黃金十年」政策之一，經立法院與各界討論與審議，最後推出所謂六港一空，遍地開花的結果，變成現在四大皆空。

邱俊憲指出，韓國瑜信誓旦旦的說要推動自貿特區，但除了政策名稱外，高雄市政府所要推動政策實質內容，是要針對何種產業範疇來進行相關推動，是金融服務業？還是農業加值？還是國際醫療？過去社會各界對於不同領域的諸多討論與爭議，市府是否都應納入考量？社會大眾對其主張內容是無一所知。

邱俊憲強調，自由貿易背後亦有可能帶來風險與隱性成本，高雄市政府的「自由經濟貿易特區」不能清晰的只有口號，政策和相關細節內容卻遍尋不到。

他要求在所謂法令未通過之前，高市府應該先向高雄市民、高雄市議會說明清楚，其所謂的自由經濟貿易特區是什麼？而不是只喊了個名稱（口號）後，就要大家無條件的接受與支持。

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