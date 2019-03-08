韓國瑜要重推自經區 農委會：食品業就不會用國內農產

2019-03-08 14:02

〔記者蘇芳禾／台北報導〕高雄市長韓國瑜6日在工商協進會演講時表示，高雄將重推自由經濟示範區。被問到相關問題，農委會主委陳吉仲今天在立法院備詢時以馬英九執政時的自由經濟示範區為例，對農業部門是傷害，因為所有食品業者都不會用國內農產品用原料，（進口）會比較便宜，因為不用關稅。因此，他以食品業為例，業者反而會因成本考量，不會採用高雄的農產品。

農委會這幾日剛從日本帶回5億元農產、18億元水產訂單，國民黨立委黃昭順認為，應該要讓這樣的狀況成為長期事件，是否能夠完成高雄有自由經濟示範區。

對此，陳吉仲回應，他從農業部門角度來看，農產品外銷到日本，其實跟自由經濟示範區無關，反而是要跟日本或這些主要出口國家，儘快簽訂自由貿易協定，這樣台灣的香蕉等產品，才能免掉18%關稅。

陳吉仲表示，若弄自由經濟示範區，他以馬英九總統執政時的自由經濟示範區為例，對農業部門是傷害，因為所有食品業者都不會用國內農產品用原料，進口的會比較便宜，因為不用關稅。

黃昭順則說，現在全世界都已經啟動，如果行政院不願意做，還是我們用公投方式來解決？

經濟部長沈榮津回應，目前的氣氛就是美中貿易摩擦，經濟部現在正在進行讓想回來的台商可以回流。

國發會主委陳美伶則表示，其實在民國92年已經有「自由貿易港區」，所謂的「六港一空」，高雄就在內，裡面已經有很多優惠措施。

陳吉仲說，如果用自由經濟示範區，食品業者最在意的是經濟成本，就不會用高雄自己的農產品去製作，反而會傾向用進口免關稅的進口農產品。

而黃昭順在5日質詢蘇貞昌時，兩人數度言詞交鋒，黃昭順大罵「不答詢可以回去」，蘇貞昌回答了「好，謝謝」後，就走下備詢台回到座位上。

經黃昭順今天上午繼續進行總質詢時，索性直接不邀請蘇貞昌上台，僅邀請了農委會主委陳吉仲、經濟部長沈榮津、國發會主委陳美伶、公平會主委黃美瑛等人上台，進行質詢，形成少見的總質詢時台上只有部會首長，卻沒有行政院長的狀況。

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