港媒報導：韓國瑜將見香港特首與中聯辦主任

2019-03-08 12:52

〔記者鍾麗華／綜合報導〕高雄市長韓國瑜將於3月22至28日訪問中國的港澳深廈4個城市。雖然韓國瑜宣稱此行主要目的是「拚經濟」，不過，香港媒體近日報導，韓國瑜在香港除會晤特首林鄭月娥外，也不排除會晤中國駐港最高官員中聯辦主任王志民。有網友在媒體網站以簡體字留言，「好好幹，中共支持你，將來台灣就是你的。」

香港《南華早報》昨天報導，港府和親北京建制派消息表示，對北京友善的韓國瑜「非常可能」會晤中聯辦主任王志民。港府消息還稱，韓國瑜在22日訪港當天與特首林鄭月娥會晤時，有關香港修改引渡條例，將台灣列入以個案形式處理移交逃犯申請地區的問題，不會列入雙方討論的議程。

香港「Now新聞台」也報導，韓國瑜有機會與行政長官林鄭月娥會面。消息更指，韓國瑜「不排除」會與西環官員見面，包括中聯辦主任王志民會晤，如韓與王兩人見面，這個安排將是「破天荒」。

報導還表示，香港在兩岸關係上一直有特殊角色， 北京將台灣的統一定位在「兩制」上面，香港可能會起示範作用。不過，從台灣角度，看見香港的實踐情況也可能覺得，這未必是台灣的答案。

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