才116天！選前展店力挺韓國瑜 福田水餃高雄店歇業

2019-03-08 00:32

〔即時新聞／綜合報導〕「福田水餃」創辦人李杰在2018九合一大選期間，聲稱受到「韓流感召」，決定大力支持韓國瑜，還將店面設回高雄市小港區，韓國瑜上任不到70天，店方的臉書就表示「有緣再相見」，宣布歇業。

福田水餃2月13日在臉書粉絲專頁提到，在2018年7月、8月，創辦人李杰結識當時還在競選中的韓國瑜，受邀重新考慮在高雄設店，理由除了李本身居住及事業大多在高雄，對於當地有濃厚感情之外，也是要證明自己力挺韓國瑜的立場，最後決定重回高雄展店。

福田水餃解釋，李杰原先就是在高雄設店，但當時因故將店遷去台東，「福田餐廳本身是非常賠錢的事業」，要重回高雄展店並非易事，韓國瑜幫忙找到善心人士提供店面，不料對方2月告知手頭緊，沒辦法繼續提供店面，因此要他們2月底走人。

福田水餃認為，「這意味著我們或許真的跟高雄無緣」。在等不到其他機會的情況下，福田水餃在3月1日貼文，寫道「謝謝小港區的各位朋友，我們昨天是最後一天營業，不要白跑一趟囉，福田水餃全體員工下台一鞠躬，有緣再相見」。

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福田水餃臉書粉絲專頁

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