訪高雄3天感想 杜紫宸：韓流是某些人的海市蜃樓幻想

2019-03-08 09:11

〔記者王榮祥／高雄報導〕工研院前主任杜紫宸在臉書發文指出，近日在高雄私下旅行3天，看出媒體對此地經濟成長相關報導，恐怕只是部分人士一廂情願、海市蜃樓的幻覺，他直言，實在看不出韓國瑜效應。

杜紫宸表示，他在高雄私下旅行考察3天，看出媒體對此地經濟成長的報導，恐怕只是部分人士一廂情願、海市蜃樓的幻覺，有網友説那是平日消費，假日則是只外一種狀態，那可就更糟了，高雄將會成為另外一個比較大的宜蘭（羅東、宜蘭、礁溪、頭城），假日型經濟根本撐不起一個平衡發展的城市，自已是羅東女婿，這些年來最了解宜蘭人心中的痛。

他分享自己經驗，在高雄三多商圈逛某大百貨，好奇地逐樓層巡視，發現店內客人數比店員還少，實在看不出什麼韓國瑜效應，來高雄私訪3天，明顯感覺所謂韓流，大概只是高雄市以外某些人心中的海市蜃樓幻想吧...。興沖沖地去過駁二，隔天下午去旗津碼頭，但若是和台北華山文化園區人潮相比，那可真是「門可羅雀」。

網友在他的臉書留言，「全高雄市只有一個百貨公司人潮多，漢神百貨巨蛋舘」、

「冰凍三尺，再加上民進黨到處唱衰，韓國瑜市長繼續加油」、「高雄的平日一直是這樣、不用奇怪」。

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