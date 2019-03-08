港媒指馬會讓韓國瑜「吃檸檬」 網：韓接連三次被打臉

2019-03-08 08:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕港媒報導指出，高雄市長韓國瑜曾透過管道，希望3月下旬出訪港澳時，可以到香港馬會交流，馬會則表示因故無法接待；臉書粉專「只是堵藍」直言，這是韓國瑜第3次被香港馬會打臉。

韓國瑜日前宣佈將於22日到28日出訪港、澳、深圳、廈門，由於韓國瑜先前曾被香港馬會發表聲明，否認馬會成員或代表與其接觸或拜會高雄市政府，這次韓國瑜出訪港澳是否有拜會馬會行程，引起外界好奇。

根據香港《蘋果日報》7日網路即時報導，正在北京出席兩會的馬會執行總監譚志源向媒體證實， 韓國瑜曾透過管道、表達希望可以到香港馬會交流，但因為韓國瑜訪問日期是3月22、23日，剛好這兩天馬會所有高層都在廣州，所以很遺憾無法安排接待。

媒體形容馬會給韓國瑜吃檸檬（閉門羹），網友對此也議論紛紛，「抓到了！又是中央卡韓！」、「蔡英文政府打壓?」、「他只是出國度假找理由公出，沒想到大家太認真了！」、「高雄設馬場 當然形成跟香港競爭」。

臉書粉專只是堵藍則整理近期韓國瑜與香港馬會話題，直言這已經是韓國瑜第三次被馬會打臉。

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