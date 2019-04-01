踏進中聯辦就是扣分 陳明通奉勸「韓粉」不要再辯護

2019-04-01 09:02

〔記者呂伊萱／台北報導〕高雄市長韓國瑜日前訪中時拜訪港澳中聯辦，惹出軒然大波。陳明通今天向「韓粉」喊話說，踏進中聯辦是扣分的政治行動，越辯護只會讓人越不以為然，「真的愛韓國瑜就不要害他！」

韓國瑜訪問中國時無預警踏進香港中聯辦，也先後密會香港中聯辦主任王志民和澳門中聯辦主任傅自應，引發港台社會撻伐。韓雖稱雙方會面僅談妻小與人生，但香港中聯辦事後指出兩人討論了香港「回歸」後的偉大成就。香港《成報》更以頭版批評韓國瑜「賣掉台灣」，對韓所為怒不可遏。

陳明通今天上午接受寶島聯播網FM98.5「新聞放輕鬆」節目專訪，訪問中談及陸委會正草擬增列相關規定，修改「港澳條例」為使政務人員、縣市首長等人員赴港澳訪問時有法可循，以強化必要管理。

陳明通直言，香港主權移交後，「一國」上揚、「兩制」打折扣，中聯辦作為太上皇角色也相當明顯，韓這次一腳踩進去，不僅肯定這個機構，也是肯定這個機構做的這些插手政治的行為，因此引發撻伐。陳明通說， 這是中共的周密設計，據他了解，中共就是要用韓現在最高的聲量，「撞撞看台灣社會會不會接受一國兩制」，而我方當然要洞悉對方的企圖和陰謀，也要大聲回應北京「不要玩這招！」

陳明通也說明，關於他也曾在木柵宴請香港中聯辦台灣事務部部長邢魁山一事，主客易位、也沒有密會，「他來台灣我當然要約見」，雙方見面也有完整紀錄建檔在政府，「是彰顯我們的主權行為」。

陳明通說，韓國瑜去賣水果、卻踏進中聯辦，過去馬英九、賴幸媛去香港也不曾踏入中聯辦，而閉門兩小時到底談了什麼？在一個月內要求韓報告。

陳明通直言，他還是要奉勸韓國瑜和很多韓粉，「踏進中聯辦這件事是扣分」，越辯護只會越讓人不以為然，「如果你真的愛韓國瑜就不要害他！」

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