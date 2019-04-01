韓國瑜自豪一句話點閱破12億 網問：數據哪來的？

2019-04-01 09:05

〔記者葛祐豪／高雄報導〕是愚人節笑話嗎？高雄市長韓國瑜繼上周五表示，這幾天網路熱搜高雄市的熱度高達10億，昨天又加碼說「講一個老鼠偷拖鞋、大的在後頭，點閱率（網搜）突破12億啦！」

韓國瑜結束港澳中國行返台，3月29日於市議會受訪時表示，「這幾天網路熱搜高雄市的熱度高達10億（次），高雄的知名度越來越高，市民也越來越快樂。」

對此，有網友在PTT發文說，看了Google搜尋趨勢圖，發現沒有顯示出絕對數值，這幾天也不是高雄的高峰期；用區域範圍來看，「還是高雄人自己在搜高雄市最多」。

網友另查了中國搜尋引擎「百度」，指「沒有高雄，也沒有10億」，想問韓國瑜，「可以先請韓總透露一下10億這數據哪來的嗎」？

雖然被網友質疑，韓國瑜仍延續此話題，他昨晚參加澎湖同鄉會晚宴，致詞時說：「我剛從香港澳門深圳廈門回來，網路上點閱高雄，點閱率破10億（次）啦，昨天又突破，昨天講一個老鼠偷拖鞋、大的在後頭，點閱率突破12億啦！搜索高雄。」

台下的澎湖鄉親搞不清楚真假，也跟著「哇」的一聲，並抱以掌聲。

不少網友希望韓國瑜公布這12億次，到底是哪個搜尋引擎的統計？不然只能當成愚人節笑話。

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