被酸「這年紀選舉是折磨」 賴士葆：年紀跟戰鬥力無關！

2019-03-21 15:29

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨台北市議員徐弘庭昨天登記參選文山、中正區立委，挑戰67歲的現任資深立委賴士葆，還直言「考量賴這年紀選舉是折磨，年長者應擔任不分區立委」；對此，賴士葆今天受訪時回嗆：「韓國瑜年紀也比陳其邁大太多太多太多太多，還不是贏，年紀跟戰鬥力無關！」

對於徐弘庭說「年長者應轉任不分區立委」，賴士葆受訪說：「請他跟黨中央講啊！10月才決定不分區，現在誰能保證給我不分區，他是黨中央啊？」

被問到是不是不太高興，賴士葆說，不會，國民黨人才濟濟，只要透過初選公平機制選出最有戰鬥力的候選人就好，但戰鬥力跟年紀無關，韓國瑜比陳其邁大這麼多、余天也比鄭世維大那麼多，還不是贏了？他說，自己絕對贊成世代交替，但不是用這種方式，應交由選民決定，若選民覺得他該退休，自然會讓他下來。

由於徐弘庭是外界認定的「連系立委」，被問到會不會覺得與連勝文的心結而被挑戰？賴士葆表示：「怎麼會有心結，好的不得了！」

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