在同溫層凍死！ 羅智強臉書發動投票「中天該不該罰」 結果讓他崩潰

2019-03-29 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕繼前新北市長朱立倫日前在臉書投票「中國與台灣的領導人在金門辦和平會談」、「推動金門廈門生活圈與金廈大橋鐵路化」雙雙被網友打臉後，台北市議員羅智強昨天也在臉書投票「是否支持NCC罰中天」，結果又被網友以過半數打臉。讓羅崩潰表示「網軍再來啊」。

國民黨台北市議員羅智強昨天中午在個人Facebook粉絲專頁辦投票，稱「蘇貞昌一開口，NCC就重罰中天100萬元，你支持還是反對」。截至今天下午4點為止，被網友以57%支持比43%反對再度打臉他。在自己地盤遭受恥辱，讓羅智強崩潰表示「網軍再來灌票啊」，認為都是民進黨網軍灌票才造成這樣的投票結果。

對此，網友們在羅智強的貼文底下留言表示，「造謠不等於言論自由」、「你是大安文山市議員，幾乎看不到一篇文是跟市政有關的」、「在同溫層都被打臉，中天真的爛到極點」、「同溫層取暖結果被凍死XD」、「輸不起就不要辦投票」，要羅智強多花點心思在市政，不要再為了投票結果崩潰。

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