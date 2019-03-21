稱賴士葆「這年紀選舉是折磨」惹議 徐弘庭拋放棄提名說

2019-03-21 16:48

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議員徐弘庭決定參加台北市立委第8選區（文山、中正）國民黨內初選，挑戰現任立委賴士葆，卻說出「（賴士葆）這年紀選舉是折磨」一席話，引發賴士葆不滿。徐弘庭今天下午解釋，他的概念是凸顯世代傳承、國民黨內嚴重世代問題；他還加碼表態說，若他通過初選，黨中央沒將賴士葆列入不分區立委名單，他會放棄爭取區域立委提名。

徐弘庭於臉書發文說，他公開宣布並承諾，如果因為民眾支持這樣的理念而讓他有幸通過初選，但最後黨中央卻沒有將優秀的賴士葆列入不分區名單，他將會公開宣布放棄爭取提名，因為文山中正區絕對需要像賴士葆這樣有經驗、有專業能力的人來為大家繼續奉獻。

徐弘庭說，「我不求勝、沒有想要贏（初選）、沒有想要取代誰、淘汰誰；只求黨能夠肯定有專業的資深前輩，並且讓年輕人有在基層衝鋒陷陣、繼續歷練的機會」。

徐弘庭說明，眾所皆知國民黨內有很嚴重的世代問題，這問題若不去面對、不去解決，最後國民黨將會被這個問題解決；但七年級以下的人口比例已佔全國總人口的半數，而藍營卻沒有相對應的立委來代表青年的族群發聲。

他說，登記參選不求勝負，只希望黨能夠正視世代傳承的問題，讓過去為國家、社會付出卓越貢獻的前輩們，能夠進入不分區用其經驗以及智慧領導立法院，也讓年輕人有機會為黨衝鋒陷陣、一步步的磨練，讓藍營在立法院能夠有更多年輕的聲音以及戰鬥力。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/