登記立委初選 徐弘庭：賴士葆這年紀選舉是折磨

2019-03-20 23:11

〔記者郭安家／台北報導〕國民黨2020台北市立委黨內初選第一波登記今天截止，讓各界驚訝是，第8選區（文山、中正）立委賴士葆原以為黨內無人挑戰，但台北市議員徐弘庭今早登記參選，也被外界解讀為連系議員槓上郝系立委。對此，徐弘庭受訪時澄清，不是代理人之爭啦！是考量賴士葆這年紀（67歲）選舉是折磨，應讓年長有貢獻的人擔任不分區立委。

徐弘庭說，賴士葆這年紀、體力，還要繼續在選區跟民進黨選舉打仗、做體力上的競爭，是個折磨。被問到難道過去付出貢獻這麼多的賴士葆，不值得擔任不分區立委嗎？他說，區域立委選舉，應由年輕人衝鋒陷陣；賴士葆等優秀的前輩，應擔任不分區立委，以其專業繼續領導立法院。

徐弘庭強調，藍營有非常嚴重世代問題，他是七年一班，而七年級生以下的人口已占全國總人口接近一半，藍營卻缺少年輕世代的民代，這問題要被解決，現有方式即讓年輕人成為立委；年輕人需要戰場，衝鋒陷陣打仗，希望黨中央高層們有心解決。他說，他的參選是希望訴諸民意，也透過大眾加速國民黨世代改革。

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