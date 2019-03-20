抵押房子、解定存…他控國民黨黨內初選不友善

2019-03-20 20:32

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨前主席洪秀柱今天（20日）天下午陪同子弟兵李旨揚，前往新北市黨部完成第9選區立委提名登記，將挑戰老將林德福爭取出線；洪秀柱說，資深委員應該安排去不分區，經驗傳承，地方才有活水讓年輕人出來參選，她要李旨揚好好做，「做不好，丟了我的臉，我掐死你」。

洪秀柱說，這一次初選時間實在太短了，黨部迅雷不及掩耳、快速的宣布永和區是第一階段初選，讓新人很難有充裕時間做準備，本來勸李旨揚考慮考慮，但他有信心，毅然決然回去跟媽媽商量後，以房子貸款，在永和租下服務處，展現爭取初選提名的決心。

洪秀柱推薦說，從國會到中央黨部、從基層服務到全國輔選，李旨揚無役不與，不僅熟悉國會運作，對民間企業也熟悉，並不是一個毫無資歷的人，是一個能為國民黨發揮戰鬥力的青年世代。

李旨揚說，這次初選規則對年輕人不友善，但為了尊重制度，他忍痛參選；這段時間在地方上跑，感受到鼓勵跟對年輕人的期待，但這麼短的時間，再優秀的年輕人都沒有辦法被地方好好認識。

此外，李旨揚提到必須繳交110萬元高額的作業費，沒有背景的年輕人，根本無法承擔；除了媽媽之前將房子貸款，今天早上還跑了趟銀行解除最後用來做老本的定存，籌措這110萬元的作業費；他說，年輕人有決心跟魄力，但國民黨有沒有給年輕人舞台跟機會，還是黨只顧著權謀、倫理、輩分的問題，讓年輕人永遠出不來。

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