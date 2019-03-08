盧秀燕被爆濫用行政資源 中市府：合情合理

2019-03-08 22:52

〔記者黃鐘山／台中報導〕讀者爆料，台中市長盧秀燕以台中市政府官方LINE帳號，推廣自己的LINE帳號，「今天是3/8~盧市長祝福所有姐姐妹妹們，婦女節快樂！一同關心市政，燕子市長LINE在這！」並附上她的私人帳號網址，引發網友熱烈討論，猛酸「用公帑幫自己LINE打廣告省錢發大財！」

對此，台中市政府新聞局長吳皇昇表示，許多市民朋友都會看市長的臉書及LINE來獲取市政訊息，藉此瞭解並要求市政，市長代表市府，市府也依市長施政方向推動各項措施，且LINE彼此結合的方式還能增加市政訊息的散佈性，一切合情合理。

爆料說，盧秀燕以台中市政府的官方LINE帳號，作為個人LINE的宣傳推廣。台中市政府LINE@帳號約有530萬民眾加入好友，相較之下盧秀燕的LINE帳號僅有3萬人左右，透過市府官方帳號協助宣傳能夠觸及上百倍的民眾。

但政府機關的社群帳號屬公家資源，是否適用於首長私人帳號宣傳確有爭議，有違行政中立法與行政資源濫用，浪費公帑之嫌。遭爆料至PTT後也引來網友熱議，還有網友詢問市長的臉書會不會也是公務人員在協助經營。

爆料指出，市府官方帳號為市府宣傳管道之一，宣傳私人LINE帳號，網友狂批「用公帑幫自己LINE打廣告 省錢發大財啊」、「這已經不是第一次了吧？」、「執政者宣傳政績很正常，但宣傳自己的line？邏輯hen蚌」、「拿行政資源來打自己廣告，怎麼想都不對吧」，也有網友無奈表示「政府手中有很多資源，無論哪個政黨執政只要行政不中立，就是在破壞台灣好不容易建立起來的民主政治」。

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