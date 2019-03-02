連假天空灰濛濛！網友協尋盧秀燕市長 諷市府詐騙集團

2019-03-02 23:04

〔記者黃鐘山／台中報導〕228連假台中空品持續紅爆，網友紛紛貼出灰濛濛的空污照，中興大學教授莊秉潔2日在臉書發文表示，「自從今年初，我就不太管中部的空污問題了，看到如漿糊般的天空，還是會心痛的。」網友則到市長盧秀燕臉書粉絲專頁「協尋市長」，嘲諷市府是詐騙集團。

台中市長盧秀燕選舉期間抓住空污議題窮追猛打，甚至強調擔任市長後就能夠讓「空氣換新」，但日前市議會民進黨團提出數據表示，盧秀燕上任後的1月PM2.5月平均值每立方米是20.2微克，相較去年同期17.6微克，竟然增加了2.6微克，空氣品質直直落。

台中天空灰濛濛！莊秉潔在臉書發文表示，「自從今年初，我就不太管中部的空污問題了，看到如漿糊般的天空，還是會心痛的。」此事被網友轉貼到PTT後，網友也紛紛留言「市府真的是完全擺爛耶 真他X詐騙集團 」、「對kmter來說 空氣只是政爭奪權的工具 誰理你們啊」。

莊秉潔臉書底下也有網友表示「以前環團每天抗議，為何換個市長就可以不太管空污了？」、「盧秀燕的反空污跳票了」，也有網友為莊秉潔打氣「感謝莊教授加強關注南部空污問題，也希望中部能持續改善。」

而連假空氣品質惡化，市長盧秀燕臉書粉絲專頁並未發布預警提醒民眾，民眾質疑盧市長龜縮，紛紛在盧市長臉書留言「協尋市長」「臉書從2/2之後就沒有針對空污再發言過了（其實2/2那篇也都是空話），請不要再逃避，請兌現您的承諾。」「連續快二週了⋯都是這樣的天空，說好的市長換人，空氣換新咧？」

根據環保署預報，明天3日受到鋒面通過及東北季風增強影響，中部以北將有局部短暫陣雨，空氣品質有機會受降雨洗除作用而好轉，西半部地區易有低雲或局部霧影響能見度，中部空品區域預報仍為「橘色提醒」等級，提醒民眾外出做好空污自我防護。

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