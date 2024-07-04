杜絕俞大㵢爭議重演 外交部訂新規擬「分層核定」駐館經費

為了杜絕爭議，外交部擬定「駐外館處雜項設備購置費支用原則」，訂定8項原則，將設立分層核定、比價機制，最快本週就會通報各駐外館處。（資料照）

2024/07/04 15:29

〔記者黃靖媗／台北報導〕駐美代表俞大㵢日前遭控濫花800萬公帑購買奢華家具，為了預防類似爭議，據了解，外交部擬訂「駐外館處雜項設備購置費支用原則」，訂定8項原則，將設立分層核定、比價機制，最快本週就會由部長林佳龍簽核，通報各駐外館處。

但涉外人士強調，推行此新規是為了讓外館避免爭議，草案在俞大㵢爭議出現前就已出爐，並無針對俞大㵢之意。

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據了解，外交部現行規範金額超過新台幣1萬元就屬「財產」，不能由駐外館處長自行決定，需要上報秘書處、主計處。

涉外人士指出，「駐外館處雜項設備購置費支用原則」主要針對使用年限超過2年，且單價超過新台幣1萬元的雜項設備做出規範，不包含資訊設備、維安設備、公務車輛等。

涉外人士指出，新的支用原則將採「分層核定」機制，單價在新台幣10萬元以下者者，由外交部秘書處裁決判行；單價為新台幣10萬元以上至新台幣30萬元以下者，由部長、次長或主任秘書核定；單價為新台幣30萬元以上或採購全案金額為新台幣100萬元以上者，經會主管地域司意見後，由部長或授權主管區域之次長核定。

新規也明定駐外館處的設備購置「須事先檢附3家廠商報價單以公文報部核處」，如果難以取得報價，也應說明原因。

新規指出，外館如果要新購品項需要清楚敘明原因；若是汰舊換新，也應提出說明並附上照片佐證。

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