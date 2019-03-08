烏日國際會展中心至今沒影 民眾憂市長跳票

2019-03-08 07:02

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市長盧秀燕選前承諾要蓋烏日會展中心，但目前已上任2個多月，市府對烏日會展中心興建似乎無聲無息，很多烏日人擔心會不會不蓋了，市議員張家銨強調，興建烏日會展中心是盧秀燕的競選承諾，她也很期待，她會要求盧秀燕提出專案報告。

經發局長高禩翔表示，目前正積極向交通部鐵道局爭取目前包括台中國際展覽館及新高鐵段等五筆土地，作為市長盧秀燕的「前店．後廠．自由港」的政策 ，朝向「前店」多功能設施中心發展，兼具備會展、展演、育樂或娛樂功能，兼具複合商業環境，例如旅館餐飲園區、商業購物園區或旅宿等多功能中心），不僅能聚集人潮，還能帶動當地產業、提升居民就業率、促進區域經濟發展。

過去的市政府曾承諾要建烏日國際會展中心，但一直未有動作，盧秀燕在競選市長時，曾承諾要在烏日蓋會展中心，而且是國際級，讓烏日人相當期待。

一位林姓市民表示，她是烏日人，烏日建國際會展中心，烏日人已引頸期盼，但一直遲未興建。

林姓市民表示，盧秀燕選前說要蓋國際會展中心，但上任2個月多，她發現中央及地方只把重心放在水湳經貿園區的會展中心，她在報紙上有看到水湳會展中心的興建進度，卻未看到烏日會展中心有任何規劃。

林姓市民指出，目前的烏日國際展覽館是臨時性的，對烏日的商機沒有太大的助益，希望烏日蓋了一個國際會展中心，烏日經濟發展有很的助益，希望盧秀燕能兌現承諾。

市議員張家銨表示，已有很多烏日人詢問她，何時烏日有一個國際會展中心，盧秀燕選舉時說要蓋烏日會展中心，她樂見其成，既是競選支票，就要兌現。

張家銨表示，目前在預算、地點，都未看到市府提出，她曾詢問市府，卻未給予明確的答案，她將在定期會要求盧秀燕提出專案報告。

經發局長高禩翔表示，中市短期會展產業的巷展覽需求已不敷使用，在水湳國際會展中心完工前，相關五金展、工具機展等產業的固定展覽，將無適當場所展覽，因此市府先前委託民間業者搭建臨時展館─臺中國際展覽館，契約期間為106 年 6 月 15 日至111 年 6 月 14 日，以解決迫在眉睫的會展產業展覽的需求。

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