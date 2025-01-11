洛杉磯大火奇蹟豪宅！整排房屋燒毀僅它完好

美國加州洛杉磯野火，有棟900萬美元的豪宅在整排房屋都燒毀的情況下，竟然外表完好無損。（美聯社）

2025/01/11 14:45

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕奇蹟！美國加州洛杉磯野火肆虐，一度造成30萬人疏散，目前已釀11人死亡、近萬棟房屋燒毀，在洛杉磯郡馬里布（Malibu）海濱卻發生驚人一幕，有棟豪宅在整排房屋都燒毀的情況下，竟然外表完好無損不受影響。

據《紐約郵報》報導，這棟白色的3層樓房子價格在900萬美元（約新台幣2.98億元）左右，屬於德州休士頓廢棄物管理公司（Waste Management, Inc.）前負責人、64歲退休男子史坦納（David Steiner）所有。

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史坦納說，他所認識的當地包商傳來一段影片，從中可以看到火焰和煙霧吞沒了周圍建物，那時他覺得自己的房子也差不多完了．沒想到後來又有人看了新聞，告知他那棟豪宅已成為焦點，「就像是一座燈塔，矗立在附近動輒數百萬美元房產的燒焦殘骸之間。」

史坦納認為，他的房子之所以能在豪宅區的太平洋斷崖（Pacific Palisades）野火倖存，主因在於本身的堅固結構。史坦納說，這棟房子是灰泥和石材建造而成，屋頂特別使用防火建材，樁柱更深入基岩50英尺（約15.24公尺），可以在岸邊海浪撞擊下保持穩固。

史坦納說，他們一家人並不住在那，自己之前買下這棟房產時，主要是因為有2個兒子在當地上學，去探望小孩時需要有個住處，不過，他仍然對於火災中失去家園的民眾感同身受，並推測豪宅在煙霧壟罩之下仍會有受損的地方。

豪宅旁邊的房屋被嚴重燒毀。（美聯社）

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