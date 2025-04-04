六福村18歲以下免費玩擠爆 小黃運將爆百名未成年遊客無車搭

六福村昨日推出未成年免費玩，閉園後接駁車無法乘載離園人流，導致許多青少年受困。（圖擷取自臉書）

2025/04/04 11:20

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕昨日是清明節、兒童節連假首日，知名遊樂園六福村為了吸引顧客推出未滿18歲免費入場的活動，昨日上午預估有破萬人次入園，現場人山人海，導致下午5時閉園時仍有許多未成年的遊客們無法搭乘接駁車離場受困園區。

1名計程車司機在社群平台Threads發文表示，昨晚7時載乘客快要到六福村的時候，平台就顯示了好多筆六福村叫車；等開到已經全黑的園區裡，發現大約幾百個兒童、青少年像遊魂一般，在路上晃來晃去，一看到計程車就猛叫猛招手。他這個阿伯還不曾那麼受歡迎過。

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原PO指出，接了一單是幾個高一學生，她們說有看公車時刻表，但最後一班公車車就是很多人擠不上去。六福村這個時間不會有很多空計程車，他不知道那幾百個人現在要怎麼辦？他看到有的單子甚至是要直接回台北，也許在那邊的青少年們現在只好找家長從台北開車下來吧。

原PO續指，廠商辦這個活動很受小朋友歡迎，但是最後結果是這樣。不管是誰的責任，總之現況就是在黑黑的關西郊區幾百個兒童青少年在那裡晃來晃去，還找不到交通工具回家，還好他有認識某位「有力人士」，她聯絡了警方、政府和六福村，現在趕快去看怎麼處理，而且希望未來幾天不要再發生這種事。

原PO在文末直言，總之還是祝大家兒童節快樂。然後今天生意不太好，但是他載人到六福村、又可以從六福村載人出來，所以他也很快樂。

六福村晚間9時表示，7時30分有加派至龍潭市區轉車的巴士，客運和計程車都有加開班次，晚間8時許遊客都順利離園，僅剩下等待親友接送的零星客人。為了因應可能再出現的人潮盛況，已經通知業者加開班次運輸，同時提醒民眾提前做好返家的交通規劃。

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