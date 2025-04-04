尹錫悅確定下台！韓國憲法法院通過彈劾案即刻解除總統職務

南韓憲法法院於今上午宣判，憲法法院法官全員一致通過彈劾尹錫悅的決議。（法新社資料照）

2025/04/04 11:45

首次上稿：10:31

更新時間：11:45

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅因去年宣布緊急戒嚴，遭到國會彈劾，南韓憲法法院於今上午宣判，憲法法院法官全員一致通過彈劾尹錫悅的決議，尹錫悅也將立刻被免職。

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去年12月3日尹錫悅宣布緊急戒嚴，國會於同月14日表決通過彈劾案。罪名包括宣布戒嚴，以及為避免國會解除戒嚴令，曾命令軍隊強行闖入國會帶走議員，並因此違反憲法和法律相關規定。憲法法院為此進行11次開庭辯論，以決定是否要正式解除尹錫悅職務。

先前根據彈劾案申請人（國會）方面指出，尹錫悅宣布戒嚴並投入戒嚴軍進入國會等行為，違反《憲法》和法律相關規定。至於尹錫悅方面則主張，戒嚴屬於「警告」性質且全過程遵守相關法律。

彈劾案在歷經111天後，今天結果揭曉。憲法法院代理院長文炯培於上午11點（台灣時間上午10點）準時宣讀判決，8名法官「全員一致」同意通過彈劾案。判決中以尹錫悅去年12月短暫實施戒嚴，以及動員軍警封鎖國會、侵入並毀損憲法機構，侵害國民的基本人權，拋棄守護憲法的義務等理由，宣告彈劾案通過並即刻生效，尹錫悅成為韓國憲政史上第二位被彈劾下台的總統。

憲法法院也駁回尹錫悅關於「緊急戒嚴屬於警告性質」的主張，認為該說法與《戒嚴法》所界定的戒嚴目的相違背。法院認定尹錫悅曾試圖阻止國會表決「解除緊急戒嚴案」，意圖動用國軍反諜司令部抓捕主要政治和法律界人士，其行為對民主制度構成嚴重威脅。法院確認，國會提出彈劾案在程序上並無瑕疵。

文炯培指出，被彈劾人（尹錫悅）宣布戒嚴前，確實曾簡單向國務總理及2位國務委員說明要戒嚴，但被彈劾人沒有向戒嚴司令官等人說明戒嚴的具體內容，難以認定宣布戒嚴經過實質審議。

文炯培提到，國務總理與國務委員並未在戒嚴令上副署，被彈劾人仍宣布戒嚴，也未公布施行時間、地區與戒嚴司令官，也未立即通報國會，違反憲法與戒嚴法規定的非常戒嚴宣布程序要件。

文炯培也表示，國會行使彈劾權與預算審議等職權，無法認定在戒嚴宣布當時，有出現重大危機狀況。即使國會行使權限時違法或不當，被彈劾人也可以透過總統要求重新審議等平時的權力行使方式加以因應，因此無法把行使國家緊急權正當化。

南韓前總統朴槿惠於2016年12月因崔順實事件遭國會彈劾，南韓憲法法院於2017年3月10日裁定彈劾成立，使她成為南韓史上第一位因彈劾而下台的總統。朴槿惠與國民力量黨的尹錫悅一樣，同樣出身自保守派政黨「新世界黨」，該黨為國民力量黨前身。

尹錫悅被彈劾後，南韓接下來須在60天內重新舉行大選，選出尹錫悅的繼任者，外界預測大選將於6月3日進行。

南韓總統尹錫悅因去年宣布緊急戒嚴，遭到國會彈劾，南韓憲法法院（見圖）於今上午宣判彈劾案通過，尹錫悅遭免職。（路透）

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