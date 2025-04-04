人潮太熱！北車領連署書還要排隊 厚厚一疊10公分戰績曝光

罷免團體在台北車站開設「民主返鄉列車」，設點接收罷免連署書。政治工作者周軒昨（3日）曬出收集了一整天份的連署書，只見厚度多達10公分以上。（擷取自周軒臉書）

2025/04/04 11:22

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免如火如荼進行中，罷免團體在台北車站開設「民主返鄉列車」，設點接收罷免連署書。政治工作者周軒昨（3日）曬出收集了一整天份的連署書，只見厚度多達10公分以上。

清明連假到來，也是二階收件截止前的最後一個連續假期。罷免團體希望能夠在截止日前有一波最後衝刺，在台北車站開設「民主返鄉列車」，現場也有綠委到場力挺。罷免團體訴求掃除國會髒東西，表示這不是一次普通的返鄉，要在回家的路上，簽下關鍵一筆，把國會裡那些踐踏民意的立委，一個個送回家。

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周軒昨日也在臉書PO文分享台北車站戰況。他表示，下午收到志工回報，現場人潮實在「太熱了！」已經呈現要排隊才能簽到連署書的狀態。本來因為要返鄉掃墓，志工預期開設到7點，但因為人潮很多，決定會盡量收到沒人來簽為止。

昨日晚間，周軒也PO出當日「戰績」，只見一疊厚厚超過10公分的連署書，讓他忍不住喊：「謝謝大家的熱情支持！」

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