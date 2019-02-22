警消海巡就醫免掛號費 藍委批配套不足

2019-02-22 16:25

〔記者彭琬馨／台北報導〕總統蔡英文日前為體恤警消人員辛勞，宣布現職與退休警、消人員比照軍人及榮民，就醫免掛號費。國民黨立委馬文君今天在立法院總質詢時說，行政院政策立意良善，但現行有高達1/4的警消所在地沒有軍醫院與榮民醫院，「想看病減免還得跑到外縣市才行」，要求行政院應納入衛福部體系醫院；行政院長蘇貞昌答詢時解釋，強調軍醫院與榮民醫院有國家補助、署立醫院須自負盈虧，若納入衛福部體系，警消等於「優於軍人」，但馬文君並不接受，雙方僵持不下，場面一度僵持。

馬文君在總質詢時出示相關統計數據指出，以現有警察人數來看，新北市有最多的警察人員，尤其蘇貞昌曾是台北縣的老縣長，也參選過新北市長，但在新北、苗栗、彰化、雲林、連江等縣市，卻沒有軍醫院與榮民醫院，無法在自家縣市享有醫療減免的警消人員，高達總額的1/4；馬文君批評，警消去看病，要享有部分負擔，還要跑到外縣市，質疑行政院為什麼不納入衛福部體系醫院，讓更多警消享有此福利？

蘇揆解釋，新北市也有許多農民，長年以來都是這樣，若納入衛福部體系，警消將優於軍人與農民；不過，馬文君不接受蘇貞昌的說法，直接打，「你的理解跟大家不一樣」，她建議蘇揆，若納入衛福部體系，軍人也應比照警消。

蘇貞昌強調，衛福部體系醫院須自負盈虧，不如軍醫院、榮民醫院領有國家補助；馬文君則批評，「行政院若要推這個政策，就應該考慮配套」。由於馬文君不讓蘇揆回答，蘇貞昌一度在質詢台上說「你就不好好聽我講」、「如果你要一直講，就讓你一直講」。

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