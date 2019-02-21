她難過「很多同志還是挺KMT」 蘇貞昌一段回話惹哭網友

2019-02-21 16:47

〔即時新聞／綜合報導〕昨（21）日行政院長蘇貞昌在臉書說明「司法院釋字第748號解釋施行法」，呼籲在同婚議題上「包容的接受不同，友善的對待彼此」；在臉書留言處，卻有難過的網友傷心表示「可是很多同志還是挺國民黨」。對此，蘇貞昌表示「投票的原因有很多，但同性伴侶的人生只有一次」，溫暖的回應讓不少網友為之感動。

蘇貞昌昨晚邀集民進黨立委會商，會中拍板專法名稱中性取名為「司法院釋字第748號解釋施行法」，期許台灣成為一個相互尊重，彼此友善的國家。不過也有難過的網友在蘇貞昌臉書留言表示，明明做了這麼多努力，「但很多同志還是挺韓挺國民黨」、「我遇到很多同志韓粉罵陳其邁，可是邁是最挺同的」。對此，蘇貞昌回應網友表示，「投票的原因有很多，但同性伴侶的人生只有一次，把事做好、把人民的生活顧好，才是我們該重視的事情」。

蘇貞昌這段話隨後也被粉專「肯腦濕的人生相談室」轉發，粉專表示，「民進黨可能犧牲了一個有為有守的領導人來成就人權，希望大家能好好珍惜這份得知不易的成果」。對此，網友也紛紛留言表示「看到院長發文當下的第一個想法是不是又要沒票了QQ」、「 蘇貞昌的留言回應真的讓我有感動到」、「民進黨真的對同志仁至義盡了」、「看著看著就想哭了」。

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