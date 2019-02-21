籲外界包容 蘇揆：請立院速通過同婚專法

2019-02-21 11:40

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天主持院會，正式拍板法務部所提首創以中性釋憲文命名的同婚專法「司法院釋字第748號解釋施行法草案」，送請立法院審議，他表示，請立法院能儘速通過，完成立法。

蘇揆說，這項專法的提出，預期外界仍會有所爭議，但是他非常期待同志朋友們能多等一些時間，也許離預期還有距離，但總是已經開始，先從無到有，我們已經看到那束光，有一天一定會很光明，進步是一步步，不可能一步到位或一次就能夠完成。

蘇貞昌說，他也要期待，籲請社會多留一些空間，給人空間就是給自己空間，也許你周遭的朋友正等待你放下堅持，我們很希望大家真的能夠包容地接受不同、和善對待彼此。

政院整合民進黨立委等意見提出同婚專法，蘇貞昌說，他特別在這個歷史性的時刻，在最高行政機關的院會，要為大家共同所踏出的這一步留歷史紀錄。大家都知道人類社會是不斷進步的，以前窮人、女人、黑人都曾經被歧視很長的一段時間，連投票權都沒有，現在都逐漸獲得尊重。

蘇貞昌指出，過去我們一直以為性傾向只有異性相吸，誤以為同性一定相斥，我們不瞭解同性戀，因為不瞭解而害怕，因為害怕而排斥，現在醫學證明，同性戀是自然的，不是疾病，不會傳染，也不可能因為教導或壓迫而使異性戀者變成同性戀，更不可能因為治療或壓迫，而使同性戀者變成異性戀。

他說，行政院作為全國最高行政機關，必須依法行政，必須尊重公投結果，更必須遵守等同憲法效力的大法官會議解釋，就是因為尊重公投結果，所以我們不修民法，民法婚姻夫妻之規定完整不動，因為大法官會議第748號解釋已經明白表示，必須「使相同性別兩人」獲得「婚姻自由之平等保護」，所以行政院在專法草案中，平等保護同性婚姻之自由。

鑑於這段期間，爭議的各方對於專法的名稱各有堅持、多所爭議，蘇貞昌說，我們覺得整個社會實在不必多費力氣於此。既然大家都必須遵守大法官會議的解釋，行政院將提出之專法名稱就叫「司法院釋字第748號解釋施行法」，現在經院會通過，將送請立法院審議。

蘇貞昌說，他特別要再次懇切呼籲國人同胞，無論你是異性戀或同性戀，我們都是同一國，都在同一塊土地上、都在同一個天地之間，每一個人都應該受到尊重、平等對待，我由衷期待大家，包容地接受不同、和善地對待彼此，使台灣成為一個相互尊重、彼此友善的國家。

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