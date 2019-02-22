被控前瞻計畫「卡藍」 蘇揆：亂講！

2019-02-22 12:03

〔記者陳昀／台北報導〕藍營稱交通部在前瞻計畫「卡藍」，行政院長蘇貞昌今天赴立院備詢前受訪表示，「這都亂講」，政院是為了尊重新民意、新首長才請問他們的意見，絕無不公平；交通部長林佳龍也否認說，鐵路審查作業有一致性規定，將協助儘早完備、加速審查。

《聯合報》今天出刊報導指出，國民黨籍台中市議員近日透過黨籍立委了解前瞻計畫補正計畫是否各縣市都要做？得到回應是「首先針對高雄、台中」，尤其台中在鐵路、交通被叮得最緊；宜蘭爭取多時的鐵路高架建設可行性評估也被退回要求重審，藍營質疑這是在「卡藍」。

「這都亂講！」蘇貞昌對此回應，政院很慎重推動前瞻計畫，也特別尊重新選首長、請教他們的意見，希望中央地方合作，不必在這上面繞來繞去，也會依照既有程序公平審議，不會針對誰、任何縣市有所不公平。

對於宜蘭鐵路高架建設是否繼續？蘇貞昌說，專業的事情由主管部會回答。林佳龍則表示，前天召開初審會議，請宜蘭縣政府針對審查要點補充資料，交通部也會協助儘早完備、加速審查。

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