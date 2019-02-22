空汙法衝擊老車惹怨 蘇揆：研議鬆綁年限、增加補助

2019-02-22 13:11

〔記者陳昀／台北報導〕立法院去年三讀「空汙法修正案」，加嚴汽、柴油車檢驗標準，對10年以上老車衝擊大，也引來大貨車司機反彈；行政院長蘇貞昌今天在立院備詢時表示，過去做法確實難以實踐又顧人怨，將研議鬆綁年限，並透過補貼、改良方式來鼓勵老車換新車，防治空污目標不變。

民進黨立委許智傑今天質詢指出，民進黨在去年九合一真的「選得很難看」，他認為同性婚姻、一例一休、年金改革、老車淘汰、菸捐、農地工廠等政策都引起民怨，希望行政院告訴大家務實的調整方向。

許智傑建議，老車淘汰可以透過不設淘汰年限，並補助、增加福利來鼓勵換車，畢竟很多貨車司機抱怨連連，希望蘇揆提出解決辦法。

蘇貞昌回應時坦言，過去做法確實太急，做不到又顧人怨，因此將研議鬆綁淘汰年限，透過貸款協助，或降低關稅、貨物稅，以及協助改良舊車等，鼓勵老車換新車，並以獨立車主為補助優先，「標準不降低、幫忙多很多、淘汰沒年限」，相關不會研擬政策後就會向社會報告。

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