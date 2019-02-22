國民黨倡兩岸和平協議 蘇貞昌：英國簽了換來戰爭

2019-02-22 11:40

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨主席吳敦義主張，重返執政將與對岸洽簽「兩岸和平協議」，國民黨昨天也在臉書PO出和平協議的原則與方向，質疑民進黨政府難道「不要和平，只要戰爭？」行政院長蘇貞昌今天受訪時以前英國首相張伯倫與希特勒簽訂和平協議，最後換來發動戰爭為例表示，歷史會說明一切，希望不要重蹈覆徹。

國民黨昨天在臉書指出，將在確保中華民國主權完整、尊嚴的前提下，依「兩岸人民關係條例」與大陸洽簽和平協議，也不排除公民投票；國民黨強調，「兩岸和平協議不是」不是投降或統一協定，是民進黨及行政官員看到黑影就開槍，污名化、標籤化，並批評民進黨政府為了掩飾自己對兩岸和平的無能、無力，「難道民進黨不要和平，只要戰爭？」

蘇貞昌今天到立院備詢，進場前受訪表示，當年英國首相張伯倫要跟德國希特勒簽訂和平協議時，也是這種講法，「下飛機時搖著一紙和平協議津津得意，卻換來希特勒發動戰爭」，最後領導人民作戰抵抗的是邱吉爾，歷史會說明一切，希望不要重蹈覆徹。

另外，被問及行政院會通過「司法院釋字748號解釋施行法」同婚草案，是否衝擊2020年總統、立委選情？蘇貞昌表示，大家都是同一國人，多少人在暗夜中啜泣等待，盼大家互相尊重，遵守大法官設定的內容，秉持友善包容，讓台灣成為非常友善的國家。

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