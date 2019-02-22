國民黨再提「和平協議」原則 他痛斥：根本是「降共協議」！

2019-02-22 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席吳敦義日前拋出與中國簽訂「和平協議」議題，引起無數負面批評，沒想到國民黨不死心，昨（21日）晚再度在官方臉書發表洽簽《兩岸和平協議》原則，隨後臉書也立刻遭到網友灌爆。對此，有臉書粉專痛斥「國民黨居然還有臉po這種東西」！民進黨立委王定宇也怒嗆「這根本是『降共協議』」！

國民黨稍早在臉書貼出圖片發表《兩岸和平協議》原則，砲轟民進黨反對《兩岸和平協議》的原因，是為了掩飾政府難以維繫兩岸和平的無能與無力。文章一出，立刻被憤怒的網友灌爆臉書。粉絲專頁「台灣佛克斯 Taiwan Focus」也沉痛表示，「國民黨居然還有臉po這種東西？什麼叫做和平協議？翻成白話就是統一協議」。

對此，王定宇也在臉書發文，痛批這根本是「降共協議」。王定宇表示，過去國民黨跟中共簽過兩次和平協議，結果就是逃到台灣，現在還敢簽第三次，是要害大家跳海嗎？王定宇也說，這個協議最大的問題就是，「一旦開始談或簽，台灣就變成中華人民共和國的『內政問題』，這樣好不好？麻煩問問新疆集中營的維吾爾人吧」！

王定宇最後也表示，「兩岸人民關係條例」的第五條、第四之二條，有著空白授權執政者的極大漏洞，必須盡快修法防堵，避免任何執政者違反台灣人民意志，直接跟中共談「降共協議」！

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