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    高掛「川普粉絲增收145％服務費」布條 新莊安全帽店惹議

    有民眾發現，在新北市新莊區一家安全帽店，在店外掛上「川普粉絲消費收145％服務費」紅布條，引人注目。（記者羅國嘉攝）

    有民眾發現，在新北市新莊區一家安全帽店，在店外掛上「川普粉絲消費收145％服務費」紅布條，引人注目。（記者羅國嘉攝）

    2025/04/12 15:22

    〔記者羅國嘉／新北報導〕美國總統川普對中國加徵125％的關稅，總稅率加上先前的20％已達到145％，引發國際輿論熱議。就在關稅議題延燒之際，新北市新莊區民安東路一間安全帽專賣店，竟在門口高掛紅布條，寫著「川普粉絲進店消費增收145％服務費」，引發社群熱議，更被質疑表明國家認同方向與台灣不同，遭到民眾抵制消費。

    近日美國宣布提高關稅，引發熱烈討論，然而，這家位於新莊的安全帽店，被發現掛上「川普粉絲進店消費收145％服務費」紅布條，被民眾拍照並PO上網討論，質疑店家用這種方式行銷，甚至認為已踩入「國家認同」的敏感地帶。

    貼文一出，不少網友留言說，「川普是有徵到他關稅？怎麼反應跟對岸小粉紅一樣」、「台灣不是145，會以145計算的，已表明其國家認同方向」、「表明中國人的店」等。

    記者多次致電給店家，電話雖然有通但無人接聽，隨後，實地前往現場查訪，店家仍照常營業，然而對於外界關注，現場員工僅說「老闆不在店內，無法代為回應。」

    有民眾發現，在新北市新莊區一家安全帽店，在店外掛上「川普粉絲消費收145％服務費」紅布條，引人注目。（記者羅國嘉攝）

    有民眾發現，在新北市新莊區一家安全帽店，在店外掛上「川普粉絲消費收145％服務費」紅布條，引人注目。（記者羅國嘉攝）

    有民眾發現，在新北市新莊區一家安全帽店，在店外掛上「川普粉絲消費收145％服務費」紅布條，引人注目。（記者羅國嘉攝）

    有民眾發現，在新北市新莊區一家安全帽店，在店外掛上「川普粉絲消費收145％服務費」紅布條，引人注目。（記者羅國嘉攝）

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