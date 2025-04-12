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    賓士車國道拋錨 22歲女下車放警示標誌慘遭後方車追撞喪命

    消防人員架起千斤頂救援中。（記者徐聖倫翻攝）

    消防人員架起千斤頂救援中。（記者徐聖倫翻攝）

    2025/04/12 14:40

    〔記者徐聖倫／新北報導〕國道一號南向35公里路段今凌晨4許發生嚴重車禍，21歲李姓男子駕駛賓士休旅車行經南下35公里處，因故障暫停外側車道，副駕駛22歲謝姓女子下車準備放置故障標示時，遭後方轎車迎面撞上，謝女被壓在車底，當場死亡。

    據悉，李男行駛到一半突發故障，沒辦法只能停在路中，謝女則趕緊下車，跑到車後方準備開啟後車箱拿出警示標示，但這時後方疾駛而來的轎車疑似沒有注意到車前狀況，直接撞上謝女與賓士休旅車。警消據報趕抵，即刻將壓在車底的謝女救出，但已明顯死亡。

    31歲轎車蕭姓駕駛腿部骨折，送醫急救後已無大礙。警方對雙方進行酒測，均無酒駕之虞，蕭男依法以過失殺人罪移送法辦，詳細肇責將持續釐清。

    國道警局呼籲，用路人應隨時注意前方動態，勿疲勞駕駛，車輛故障在車道上應立即開啟危險警示燈、關掉引擎、所有人員儘速撤至護欄外或車道外的安全處所、面向來車沿護欄外或內外路肩，至車後方100公尺處擺放車輛故障標誌、利用高速公路1968app或撥打110報案。

    賓士車尾被撞毀。（記者徐聖倫翻攝）

    賓士車尾被撞毀。（記者徐聖倫翻攝）

    國道1號南下35公里發生死亡車禍。（記者徐聖倫翻攝）

    國道1號南下35公里發生死亡車禍。（記者徐聖倫翻攝）

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