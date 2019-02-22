國民黨提「兩岸和平協議」原則 粉專發文一一破解打臉！

2019-02-22 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨21日在官方臉書發表洽簽《兩岸和平協議》的原則，但文章一出隨即遭大批網友留言砲轟，有人就怒批「沒救了，國民黨已不只是賣台，更是賣國！」對此，臉書粉專「抓到了！這梗很綠」也發文打臉國民黨。

國民黨主席吳敦義日前表示，若國民黨重新執政，將與中國簽兩岸和平協議，言論引發爭議，總統蔡英文則回應，台灣社會不會接受傷害國家主權的任何協議，但國民黨不死心，21日又在官方臉書以5個Q&A發表洽簽《兩岸和平協議》的原則，此文一出遭網友留言灌爆臉書，毫不留情的砲轟。

針對國民黨臉書所提出的《兩岸和平協議》的原則，臉書粉專「抓到了！這梗很綠」也發文破解打臉。第一，國民黨表示，若要洽簽《兩岸和平協議》，會依《兩岸人民關係條例》與中國洽簽，但「抓到了！這梗很綠」指出，《兩岸人民關係條例》是中華民國在國家統一前為規範的各種往來而簽訂的律例。

第二，國民黨指出，不會以「黨」身分和中國共產黨進行簽定《兩岸和平協議》，「抓到了！這梗很綠」則指出，所以國民黨才會用盡招數去奪得政權；第三，國民黨說，不排除洽簽協議前後經過公民投票，只是相關公投修正案要是具體可行的程序，並獲得廣大民意的認可，「抓到了！這梗很綠」則打臉，表示人權和國家主權是不容公投的。

第四，國民黨稱《兩岸和平協議》不是投降協議也不是統一協議，「抓到了！這梗很綠」指出，簽完協議代表認定中國是我國，而中華民國則被視為是反中國政府的政權，視為叛國。

第五，國民黨認為，民進黨只是為了掩飾其難以維繫兩岸和平的無能與無力，才會砲轟國民黨，還反問「難道民進黨不要和平，只要戰爭？」對此「抓到了！這梗很綠」打臉強調，簽完協議台灣就成為中國一部分，中國想怎麼打台灣外國根本無法幫忙。

許多網友看完也紛紛留言，「簽協議怎麼可能主權還能完整」、「請問你國民黨要用啥身分去簽？國對國，國對地方，國內判（叛）亂組織？」、「應該把 國民黨 趕出台灣」、「所有問題的根源就是中（華民）國流亡政府帶賽台灣不是嗎。全劇終~」。

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