對台灣最不友善就是中國！ 蘇貞昌：兩岸和平協議不能簽

2019-02-19 17:37

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨主席吳敦義主張，國民黨重返執政將依《兩岸人民關係條例》與中國洽簽兩岸和平協議，昨天又公開自稱是中國人；對此，行政院長蘇貞昌下午答詢時表示，台灣人要聽清楚國民黨的主張，他也說，全世界對台灣最不友善的就是中國、和平協議一點都不和平，這協議根本不能簽。

民進黨立委王定宇質詢時指出，國民黨先是說要簽訂兩岸和平協議，又說自己是中國人，但協議一般都是國內對立團體共同簽署，要求蘇貞昌對此發表看法，是否能簽？

蘇貞昌表示，台灣不能簽署兩岸和平協議，中國連放棄武力對抗台灣都不肯說，要怎麼和平協議？他認為，台灣人要有自覺，全世界對台灣最不真意的就是中國。

蘇貞昌認為，吳敦義出此言是為了選舉，不過是國民黨內部的競爭，我們觀察，不過他也強調，台灣人民要聽清楚，中國國民黨現任主席公開宣布要跟中國簽訂和平協議，台灣人必須聽清楚、想清楚，要不要讓國民黨重新執政。

陸委會主委陳明通也說，社會對此大有疑慮，中國國家主席習近平元旦談話提出一國兩制方案，代表想推動統一，這樣簽訂的和平協議內涵有疑慮，而且吳敦義有意透過《兩岸關係條例》直接簽署，但監督機制非常弱，此事高度敏感，必須修法，建立高強度的監督機制。

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