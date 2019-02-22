吳敦義提「和平協議」 律師直指：中國不會想簽

2019-02-22 09:52

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席吳敦義日前表示，若國民黨重新執政，將與中國簽兩岸和平協議，引發大眾爭論。對此律師呂秋遠投書媒體分析，「兩岸和平協議在台灣還有實力抵抗中國時，不該簽署，當沒有實力抗衡時，也不用簽署」。

呂秋遠投書《蘋果日報》指出，從過往國民黨和共產黨簽訂的協議來看，都以失敗或破裂作收，弱勢者就算是喪權辱國，也只能換得短暫的和平，優勢者消化完戰果就可以撕毀協議。呂秋遠也提出，對於中國而言，要的是台灣放棄主權，單純要求放棄武力犯台的和平協議沒有誘因。

呂秋遠表示，如果是要求台灣放棄主權，將背離多數民意，至於模糊「一個中國」的立場，又對中國沒有吸引力。他說，吳敦義提出的訴求毫無意義，因為中國根本不會想要簽「台灣不放棄主權」的協議，就算簽了也可以隨時撕毀。

對於和平協議議題，民進黨立委王定宇也在臉書發文痛批，他指出，過往國民黨跟中共簽過兩次和平協議，結果就是逃到台灣。王定宇說，這個協議最大的問題就是「一旦開始談或簽，台灣就變成中華人民共和國的『內政問題』，這樣好不好？麻煩問問新疆集中營的維吾爾人吧！」

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