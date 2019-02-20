合體韓國瑜參選2020？ 王金平：目前沒考量

2019-02-20 11:34

〔記者陳昀／台北報導〕可能投身2020總統選舉的國民黨主席吳敦義今天又拋出總統候選人「不排除徵召」；對此，有意角逐的前立法院長王金平受訪表示：「很好嘛，一切依照黨的規則去走」，但對於會不會跟韓國瑜合作前進2020，他說，目前沒這考量。

《蘋果》今天公布最新民調，2020國民黨若派韓國瑜參選，無論是對上現任的蔡英文總統，或民進黨賴清德、無黨籍台北市長柯文哲，都能穩定領先。吳敦義上午接受專訪時被問及是否可能徵召韓國瑜？他說，持開放態度，在公平的制度下，任何一個合格的黨員，都可以被推舉或自己爭取提名。

會不會跟韓國瑜合作前進2020？王金平表示，目前沒這考量，這股力量是很自然的，不是刻意要求或期待，是很自然的事；對於徵召也是選項，他說，很好嘛，依照黨的規則來走。

對於黨中央有意拖到7月才公布人選，是否為了等柯文哲6月表態？王金平表示，這要請教吳敦義，但他有自己的選舉步驟、既定的宣布時間，時間到就宣佈，會持續努力，目前也還沒考量、決定副手人選，若沒有取得黨內提名，講這些都沒有意義。

王金平強調，民調只是一時的參考依據，什麼時候會怎樣都不知道；在黨內初選制度，他也說，尊重黨中央決定，任何方式都有優缺點，相信黨中央有智慧處理。

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