蔣萬安震怒！北市火辣女公務員用本名賣大麻 毒品來源曝光

劉女身分曝光，常分享健身技巧。（擷取自YouTube影片）

2024/03/06 23:04

〔記者錢利忠／台北報導〕有健身習慣、身材火辣的台北市社會局老人福利科女科員劉如婕，與涉毒男友周冠亘交往，周男將持有的第二級毒品大麻分享給劉女，劉竟涉嫌上網販毒，還大膽地以本名交易，就近在其任職的北市府，約買家在民眾洽公區面交；台北地檢署今拘提這對毒鴛鴦，訊後分別依販售第二級毒品、轉讓及持有第二級毒品罪，諭令劉女、周男各20萬元交保。

劉女涉嫌販毒被檢警拘提到案後，公務員身分也因此曝光，她除了涉嫌販毒之外，私底下還是個健身達人，不吝教導同事鍛鍊及維持體態。

請繼續往下閱讀...

據了解，2人均承認持有大麻，但都否認販毒，辯稱是自用。檢警今早9時許持搜索票進北市府社會局，火速搜索劉女的辦公位置，也同步搜索她與男友的住處，查扣數十公克大麻毒品及吸食器。

檢警調查，劉女販售的大麻，來源為她男友周男所轉讓。2人應訊後，因此分別被依涉嫌販賣二級毒品，以及轉讓與持有二級毒品罪交保。

檢警已初步掌握劉女及周男的大麻來源，以及劉女販售大麻的去向，因此認定2人涉案罪嫌重大，但事證已明確，沒有羈押的必要，因此將2人交保。

此案之所以曝光，起源於今年1月間，警方臨檢查獲一名男毒蟲持有大麻，他供出毒品來自於劉女，還詳述交易經過，指劉女竟大膽地以本名進行毒品交易，地點還選在北市府民眾洽公區與信義區鬧區，警方得知後察覺事態嚴重，隨即報請北檢指揮查辦。

檢警今早的搜索行動也驚動到台北市長蔣萬安，蔣下令全力配合檢調偵查，務求勿枉勿縱；如有違法情事，決不寬貸、決不護短，一定嚴懲嚴辦，另外，蔣也要求社會局即刻將劉女移送懲戒。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

劉女被爆有健身專長，很會維持體態，有刺青還經常穿短裙，社群網站的照片也在網路上面瘋傳。（翻攝網路）

台北市政府社會局老人福利科女科員劉如婕，被依涉販賣第二級毒品罪，諭令20萬元交保。（記者錢利忠攝）

周冠亘涉嫌轉讓及持有第二級毒品罪，北檢諭令20萬元交保。（記者錢利忠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法