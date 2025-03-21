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    賴清德宣布國軍調薪 含兩加給每月最多加薪12000元4/1生效

    總統賴清德今（21）日前往松山指揮部勗勉「立即備戰操演部隊-衛戍第二戰鬥隊」，正式宣布提升志願役勤務加給以及戰鬥部隊加給。（記者方賓照攝）

    總統賴清德今（21）日前往松山指揮部勗勉「立即備戰操演部隊-衛戍第二戰鬥隊」，正式宣布提升志願役勤務加給以及戰鬥部隊加給。（記者方賓照攝）

    2025/03/21 10:32

    少校以下志願役加給由1萬調為15000元

    〔記者蘇永耀／台北報導〕國防部日前已研擬「志願役加給」、「戰鬥部隊加給」、「戰航管加給」、「電偵加給」及「網路戰加給」等5項加給方案，已陳報行政院審議。總統賴清德今（21）日前往松山指揮部勗勉「立即備戰操演部隊-衛戍第二戰鬥隊」，正式宣布提升志願役勤務加給以及戰鬥部隊加給。志願役勤務加給，將分成三等級調整：少校以下軍官與士官、士兵，是作戰部隊的主力，將從1萬元調整為1萬5000元；中校與上校，則增加4000元、將官增加3000元，4月1日正式生效實施。

    戰鬥部隊加給提升為7000元至12000元

    至於戰鬥部隊加給，也會提升。第一類型的作戰部隊，因訓練和勤務都極為繁重，將從現行的5000元，調整為1萬2000元，而第二類型的戰鬥支援部隊，也會從現行的3000元，提升到7000元。

    總統強調，作戰部隊的基層官士兵，加給最高將提升1萬2000元，落實政府對國軍弟兄姊妹的承諾與照顧。這些調整，都將在4月1日，正式生效實施。

    賴清德說，調整國軍待遇是一個長期的進程，要經過嚴謹的討論，絕不是漫天喊價；他也希望在野黨重新思考凍刪國防預算的影響，給予國軍官士兵最大的支持，展現朝野一致對外的團結精神。

    賴清德於致詞表示，本週國軍士官兵，全力執行「立即備戰操演」，要用最快速的反應與最精實的演練，持續強化國軍保家衛國，維護區域安全的整體量能；他要代表國人，感謝辛苦的國軍弟兄姊妹，在操演中表現優異，也全天候堅守崗位、守護國家。

    賴清德說，身為國際社會負責任的一員，台灣致力於維護區域的和平穩定，面對極權勢力的擴張，台灣會堅定地站在自由民主這一邊，堅定地站在反對極權併吞的這一邊、更是站在守護現況的這一邊；而國軍弟兄姊妹正是我們信心的基礎，也是國家的磐石，更是全體國人的希望。

    賴清德提到，他與政府不僅僅感謝各位的付出，更要做全體國軍的後盾，所以從他一上任就指示國軍待遇調整，並以基層官士兵為優先，要讓大家在落實戰訓本務的同時也能夠兼顧家庭。他要藉這個機會向大家宣布，將提升志願役勤務加給以及戰鬥部隊加給。

    總統賴清德今（21）日前往松山指揮部勗勉「立即備戰操演部隊-衛戍第二戰鬥隊」，正式宣布提升志願役勤務加給以及戰鬥部隊加給。（記者方賓照攝）

    總統賴清德今（21）日前往松山指揮部勗勉「立即備戰操演部隊-衛戍第二戰鬥隊」，正式宣布提升志願役勤務加給以及戰鬥部隊加給。（記者方賓照攝）

    總統賴清德勗勉「立即備戰操演部隊-衛戍第二戰鬥隊」。（記者方賓照攝）

    總統賴清德勗勉「立即備戰操演部隊-衛戍第二戰鬥隊」。（記者方賓照攝）

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