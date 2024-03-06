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蔣市府販毒女科員身分曝光！ 竟是身材姣好健身達人

劉女被爆有健身專長，很會維持體態，有刺青還經常穿短裙，社群網站的照片也在網路上面瘋傳。（翻攝網路）

劉女被爆有健身專長，很會維持體態，有刺青還經常穿短裙，社群網站的照片也在網路上面瘋傳。（翻攝網路）

2024/03/06 21:10

相關新聞連結：
北市府社會局女科員淪毒販 囂張約市府大門口面交大麻被逮交保

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府社會局老人福利科劉姓女科員，疑似在網路上販賣第二級毒品大麻，面交毒品的地點還囂張選在市府大門口附近的信義區鬧區，如今劉女身分也隨之曝光，她常在網路分享運動健身技巧，竟是健身達人，還會教同事維持好體態；不過社會局對此相當低調，不願證實照片的人是否為劉女，僅說：「尊重檢調調查保密原則，不便針對身分對外說明。」

劉女與周姓男友涉嫌在網路兜售大麻，面交地點選在市府大門口附近的信義區鬧區，檢警懷疑周男才是販毒主嫌，於今早發動首波搜索，並拘提周、劉2人到案；台北市長蔣萬安今也下令全力配合檢調偵查，務求勿枉勿縱；如有違法情事，決不寬貸、決不護短，一定嚴懲嚴辦，也當即要求社會局即刻移送懲戒。

劉女被爆有健身專長，很會維持體態，有刺青還經常穿短裙，社群網站的照片也在網路上面瘋傳；台北市社會局表示，尊重司法程序、尊重檢調調查保密原則，不便針對身分對外說明。

台北市議員應曉薇表示，社會局科員竟在北市府周圍進行交易，行徑離譜到不可思議且不可原諒，北市府與社會局都應藉此機會，深入進行內部調查及檢討，呼籲蔣市長進行內部整頓，不要讓一個關懷、照顧弱勢的局處，反而成眾矢之的成為社會所指責的對象。

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劉女身分曝光，常分享健身技巧。（擷取自YouTube影片）

劉女身分曝光，常分享健身技巧。（擷取自YouTube影片）

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