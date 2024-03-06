南警少年隊查緝藥頭 起獲罕見哈密瓜綠毒錠

南警少年隊查獲罕見的哈密瓜綠毒錠。（民眾提供）

2024/03/06 18:07

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市警察局少年隊緝毒向上溯源，鎖定高雄陳姓藥頭，兵分多路搜查，一舉將他逮住，並起出大麻、愷他命、毒咖啡包等各類毒品375公克，其中還發現有少見的新興毒品哈密瓜錠67顆，人贓俱獲。

警方指出，該錠為第三級毒品，以顏色偏哈密瓜綠而取名；據了解，陳嫌生性多疑，交易地點很少重複，平時也有3、4部汽車替換，甚至還會搭乘小黃，或者利用外送平台前往，試圖製造路線斷點，導致蒐證困難。

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警方是在今年偵辦一起少年毒品案時，持續向上溯源，在台南與高雄交界一帶疑似有交易毒品的跡象，經多次派員喬裝勘查，並以週邊監視器錄影畫面，不斷過濾，且抽絲剝繭比對，鎖定陳男涉嫌重大。

本月4日，警方兵分多路前往陳嫌高雄住處搜索，當場將步行外出的他控制，進而起獲大麻、愷他命、毒咖包等各類毒品，以及販賣毒品所得現金5.5萬元，全案調查後，依違反毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。

偵辦過程雖然蒐證困難，但少年隊鍥而不捨，透過路口監視器、複式跟監探訪等方式，充分掌握陳嫌販毒的相關事證，報請台南地檢署指揮偵辦。

4日的查緝行動，統合第二、第三警分局，持台南地方法院核發的搜索票、拘票，前往陳嫌的住處，以及可能交易地點埋伏，一舉逮人。

警方於陳嫌車上，起出第二級毒品大麻1包（毛重約3公克）、第三級毒品愷他命1包（毛重約45公克）、第三級毒品哈密瓜毒錠67顆（毛重約70公克）、毒品咖啡包98包（毛重約257公克），訊後移送，已遭法院裁定羈押禁見。

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南警少年隊緝毒溯源，逮獲陳姓藥頭，並起出各類毒品。（民眾提供）

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