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    首頁　>　政治

    名嘴祖師爺「志明」徐明正逝世 享壽75歲

    台灣第一批地下電台主持人的徐明正（志明）12日病逝，享壽75歲。（圖擷自徐明正臉書）

    台灣第一批地下電台主持人的徐明正（志明）12日病逝，享壽75歲。（圖擷自徐明正臉書）

    2025/01/15 08:22

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕被譽為「名嘴祖師爺」、台灣第一批地下電台主持人的「志明」徐明正12日病逝，享壽75歲，消息震驚各界，讓熟悉昔日「黨外」政治的政壇人士與支持者，大感意外與惋惜。徐明正在早期「黨外」時期的貢獻備受肯定，他也參與地下電台節目，成為當時挑戰威權體制的代表性人物。

    徐明正的家人14日在其臉書代為PO文，「我親愛的爸爸徐明正，於114年1月12日，蒙佛菩薩接引，放下塵緣罣礙，往生西方極樂世界。在法鼓山眾多師兄姐的助念下，已圓滿了75年的人生旅程。在這旅程中，與您一同品嚐酸甜苦辣與喜怒哀樂。」

    「我們將在114年1月21日（二）下午14:00在台中生命禮儀管理處（崇德館）台中市北區崇德路一段50號，於崇明廳舉辦佛教奠禮儀式。誠摯地邀請您與我們一起追思祝福，並向您獻上最深的敬意，感謝您的關懷、慰問，謝謝您！」

    徐明正1975年參加台灣民主活動，是1990年代台灣第一批地下電台工作者，他在「青天電台」主持節目，以「志明」聞名，不少參與「黨外」時期人士，都對他耳熟能詳。病逝消息傳出，粉絲紛紛在臉書留言「再也聽不到暮鼓晨鐘」、「又一位老朋友、民主前輩離開」、「感恩民主前輩的奮鬥」。

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