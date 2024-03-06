PO文「幼兒在公園差點被強行抱走」 警查證結果大逆轉

該名女網友在「我是頭份人」等臉書社團發文，內容表示她於5日下午帶兒子在頭份運動公園的兒童遊戲區玩溜滑梯，突然有個戴口罩的阿姨靠近她兒子說「你好可愛喔！」但下一秒，對方就抱起她兒子要跑走。（資料照）

2024/03/06 16:34

〔記者彭健禮／苗栗報導〕一名女網友於今天上午在「我是頭份人」等臉書社團發文指出，她昨（5）日下午帶兒子到頭份運動公園兒童遊戲區玩，遇上陌生阿姨欲強行抱走她兒子，經她揮拳打臉，才救回兒子，但對方趁隙逃逸，提醒家長小心。此文引發關注，但警方調閱監視器影像，沒有發現女網友所說的情形，女網友也坦承患有失憶情形，她丈夫也對發文造成大眾困擾，深表歉意。

該名女網友於今天上午在「我是頭份人」等臉書社團發文，標題為「煩請耐心看完，真的很重要，尤其是有小孩的家長們！」，內容表示她於5日下午帶兒子在頭份運動公園的兒童遊戲區玩溜滑梯，突然有個戴口罩的阿姨靠近她兒子說「你好可愛喔！」但下一秒，對方就抱起她兒子要跑走，她上前拉住對方，對方還對她說「這是我兒子才不是妳兒子」。

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女網友發文表示，由於對方強行要抱她兒子離開，她護子心切，直接一拳打在對方臉上，對方重心不穩鬆手，她才救回兒子；旁邊雖有其他媽媽上前圍住對方，但仍讓對方逃離。女網友覺得對方是「人口販子的機率極高，不太像是精神有疾病的人，倒像預謀犯案！藉此親身經歷告誡各位家長，小孩是我們的寶，出門在外視線一定要緊盯，離開一秒都不能！！！！！！」

此文引發各界關注，包括立委、縣議員、頭份市民代表，頭份市公所今天上午也與頭份警分局警方等人到現場了解。

警方表示，經向公所調閱該區監視器影像後，沒有發現女網友所說的情形，另請女網友檢視監視器影像後，女網友也坦承患有失憶情形，女網友的丈夫也表示造成大眾困擾，感到很抱歉。

頭份警分局呼籲，此案並非事實，請大家不要恐慌，也提醒民眾於網路社群發文不可故意作假，散布未經證實的謠言，以免觸法。

女網友於今天上午在「我是頭份人」等臉書社團發文指出，她昨（5）日下午帶兒子到頭份運動公園兒童遊戲區玩，遇上陌生阿姨欲強行抱走她兒子，經她揮拳打臉，才救回兒子，但對方趁隙逃逸，提醒家長小心。此文引發各界關注。（翻攝臉書「我是頭份人」）

女網友於今天上午在「我是頭份人」等臉書社團發文指出，她昨（5）日下午帶兒子到頭份運動公園兒童遊戲區玩，遇上陌生阿姨欲強行抱走她兒子，經她揮拳打臉，才救回兒子，但對方趁隙逃逸，提醒家長小心。（翻攝臉書「我是頭份人」）

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