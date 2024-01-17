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TikTok傷民主 立委：政府應列管、立專法因應

TikTok等社群平台上大量散播選務作票的假消息，引發傷及民主及國安的討論。（美聯社資料照）

TikTok等社群平台上大量散播選務作票的假消息，引發傷及民主及國安的討論。（美聯社資料照）

2024/01/17 05:30

〔記者陳政宇、陳鈺馥／台北報導〕TikTok等社群平台上大量散播選務作票的假消息，引發傷及民主及國安的討論。立委昨受訪指出，基於民主國家的言論自由原則，很難全面禁止社群平台，但政府部門應提出跨部會對策、立專法因應，或加強宣導中資平台的國安疑慮。

民進黨立委邱志偉受訪說，台灣是民主國家，就保障言論自由而言，很難全面禁止這種平台，因為各種平台都可能被滲透操作，國科會及數位部應提出跨部會對策、立專法因應，或加強宣傳中資平台有涉及國安的統戰疑慮。

民進黨不分區立委當選人沈伯洋在直播時評估，我國公務機關已經禁TikTok，但民主國家要全面禁止有其困難，一是法律層面上必須要有理由，若說「演算法不夠開放」，很多社群平台也都適用；若說「國家安全」，有非常多APP都會因此被禁掉，首當其衝的就是手機遊戲。他建議，應該廣泛告訴大家中國的手法，就像「打疫苗」，讓中國的攻擊無效化。

加強宣導 讓中國攻擊無效化

民進黨前副秘書長林飛帆指出，「最擔心這是惡意的政治操作，再加上中國認知作戰，讓台灣人懷疑起自己的民主，進而削弱對民主的信心」。

他呼籲在野黨領袖應嚴正出來捍衛民主制度，若有爭議，應透過司法制度釐清，若刻意放任支持者繼續散播謠言，這是非常不負責任的作法。

成大電機系教授李忠憲認為，早就應該禁止抖音，行政院應成立「訊息戰爭作戰司令部」，掌握有哪些平台專門散播謠言、統計數量，立刻要求下架，若不遵守就禁掉或降頻，在我國領土內的網路伺服器內都不能傳播。

台灣大學電機系教授林宗男表示，抖音是國安問題，滲透危害程度嚴重，看抖音的年輕人相信抖音，不會相信台灣政府，這是長期影響認知的結果。

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