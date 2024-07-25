盧秀燕訪美因颱風急返台引綠批評 藍委嗆：危機處理比林佳龍好

中市長盧秀燕在颱風期間訪美又折返。（資料照，市府提供）

2024/07/25 09:37

〔記者劉宛琳／台北報導〕台中市長盧秀燕在颱風期間訪美又折返，引發綠營民代批評作秀。國民黨立委葉元之在政論節目「庶民大頭家」指盧回來是當機立斷的決定，反觀曾任台中市長的外交部長林佳龍遇到同樣情況卻因為猶豫最後回不來，可見盧的危機處理比林好，葉元之呼籲民進黨在災難時放下意識形態，不要再噁心了。

葉元之表示，盧秀燕被罵得非常沒有道理，她出發之前看氣象局的報告，指這個颱風對台中沒有太大的影響，所以她就按照既定行程出訪。到了美國下飛機後發現颱風會影響到台中，就當機立斷決定要回來。

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「她回來也罵，不回來也被罵，所以到底要怎樣？」葉元之說，盧秀燕當下要很快做決定，如果拖了一天恐怕就因為颱風飛機停飛回不來了。過去林佳龍就發生過出訪遇颱風猶豫要不要回來，決定要回來時在泰國轉機被颱風卡住回不來，「盧秀燕的危機處理比林佳龍好很多」，真的不知道民進黨這些人在罵什麼。

葉元之還說，最誇張的是賴清德總統任台南市長時放颱風假被詬病。有一次大家都放假賴不放，隔天無風無雨，因此賴的決策被譽為賴神，結果賴就沉溺在賴神的光環中，有一次颱風來就不放，結果早上風雨很嚴重，賴才宣布下午要放假，讓家長罵翻；有一次是早上才宣布放假，讓市民也很不爽。

葉元之強調，如果民進黨硬要用決定放假的時間來攻擊盧秀燕，其實民進黨籍的縣市長遇到的問題更多。他呼籲發生災難的時候，大家可不可以先把意識形態放下，每次都要拿來口水，「很噁心啊這些人」。

前國民黨立委鄭麗文表示，盧秀燕回來絕對是正確的，它已經是個強颱了，台灣已經有8年颱風不曾登陸，會不會過去有一些SOP疏漏，會造成怎樣的傷害沒人知道，又不是外交部長做外交說要回來防颱，那的確是不倫不類、莫名其妙，但盧是地方父母官、台中市長，沒有比回來防颱更重要。

「今天盧秀燕不回來，罵得更慘、更難聽」，鄭麗文說，盧秀燕不回來也罵、回來也罵，反正民進黨一定會罵她，但這是個現象，那表示民進黨已把盧視為敵人，還有些罵的是來蹭大咖聲量的，罵盧就會上新聞，這也說明了盧秀燕的行情非常的好。

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