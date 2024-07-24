盧秀燕訪美急返台是作秀？ 陳亭妃揭2目的：出發前早知有颱風

盧秀燕今晨抵台時說明，她在飛回台灣的飛機上召開緊急會議，因台中被預測有可能進入暴風圈，風力更達到標準，故拍板決定今天全市停止上班上課。（圖由台中市政府提供）

2024/07/24 11:20

〔記者陳政宇／台北報導〕台中市長盧秀燕颱風來襲前赴美訪問，昨日又臨時決定折返，颱風假決策又大轉彎，被質疑是作秀。對此，民進黨立委陳亭妃今（24）日批評，盧秀燕出發前就知道有颱風，但盧要做總統候選人，一方面藉美國大選做話題鋪陳，另方面在賭颱風登陸就趕回台灣，如此操作兩篇新聞。

因應凱米颱風來襲，昨晚8點起各縣市陸續宣佈今日正常上班上課，但台中市原宣佈今日要正常上班上課，直到接近24日的凌晨，台中市府又改變決定，決定今日全市停班停課。盧秀燕22日晚間赴美訪問，落地美國6小時就決定折返台灣，今日清晨也順利回國。

請繼續往下閱讀...

陳亭妃今接受廣播節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻專訪，被詢及盧秀燕是作秀、或是決斷力有問題。陳亭妃回應，盧秀燕要做總統候選人，所以開始鋪陳，選擇在最不適當的時間，不只是颱風季節，盧出去前所有資料就說有嚴重颱風可能進來，出發那一刻（颱風）越來越接近，颱風眼都已經跑出來，這很清楚是在做後面的鋪陳。

陳亭妃說，盧秀燕在賭，因為很多颱風會轉向，盧先製造假象，一開始只說要去美國，在這時間點說要訪美，一定會被媒體做揣測，結果是去西岸；且當時美國總統拜登尚未宣布退選，與共和黨總統候選人川普兩相競逐，當大家都在關注美國大選，就會在話題上做鋪陳。盧秀燕也在賭，若颱風真的進來台灣就趕快趕回來、停止行程，這就是兩篇新聞。

陳亭妃質疑，大家都停止上班上課，怎麼可能只有台中不會被影響，中部很多都是國民黨縣市首長，難道這些人都認為應該停班停課？自己昨晚看停班停課一覽表，有個現象很詭譎，從北部一路停下來、從南部停上來，但整個中部還維持上班上課，就連南投和彰化都很晚才宣布。

陳亭妃說，哪有颱風會從中部跳過，颱風很清楚是從北台灣登陸，南台灣提早因應西南氣流，難道中部不會被影響？台灣沒有很大，（盧秀燕）要回來的最後一刻才敢宣布。

至於盧秀燕參選總統的可能性，陳亭妃指出，國民黨聽說是盧的民調最高，但最後有無可提名她，這還有很長的硬仗，被國民黨提名2024總統候選人的新北市長侯友宜，當時也是民調很高，「結果提名後整個就...」；陳未說破，但比劃一個翻轉的手勢。周玉蔻追問，總統候選人要接受總統級的檢驗；陳亭妃回應「對」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法