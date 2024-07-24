議員質疑決斷力有問題 盧秀燕冷回：政治口水就免了吧

盧秀燕訪美又返台坐鎮災害應變會議，挨批作秀，促聚焦防颱。（記者蘇孟娟攝）

2024/07/24 09:55

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕颱風來襲前赴美訪問，昨日又臨時決定折返，颱風假決策又大轉彎，引發質疑聲浪，台中市議員周永鴻與江肇國痛批根本是演一場大秀，更突顯決斷能力有問題；盧秀燕今晨返台馬上趕回台中坐鎮主持災害應變會議，會後強調，希望大家聚焦在防颱，「政治口水就免了吧」，「不要再干擾防颱工作」。

周永鴻說，盧秀燕出訪前就知道颱風要來，卻執意出發，到了美國卻又要趕回來，「如果這是一場秀，來回商務艙機票可不便宜」。他說，颱風不是突然出現，若「她認為出訪美國、友誼城市很重要，飛出去了就好好完成訪問；但若出訪美國可以臨時取消，何必等飛到美國再取消？為何不一開始就取消」？他質疑，盧秀燕若不是作秀，就是「你的決斷能力真的有問題」。

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周永鴻說，況且盧秀燕號稱出訪前一晚還開會，該討論、該授權副市長的早該交代好了，卻又到美國落地後又返台，「難道你對市府團隊沒信心」？

市議員江肇國也質疑，盧秀燕赴美前明知颱風就要來了，很多人叫盧秀燕乾脆不要去，結果一到美國又馬上說要趕回來，「那一開始何必去」；來回機票浪費公帑，就為了做一場秀，而且要回國的影片馬上就剪好了，「真的非常迅速，秀味十足」。

江肇國說，甚至昨晚風雨越來越大了，根據預報台中風力也達放假標準，但市長不在，決策正常上下班，市府未以保護市民安全為最優先考量，決策過程荒腔走板。

盧秀燕今晨自美國趕回台中坐鎮台中市災害應變會議，強調「關鍵的時刻與市民家人同在」，她面對質疑回應，台中第一時間判斷是否放假是因當時台中雖進入暴風圈，但風力等未達停班課標準，後續颱風動態變動等資訊變化，她當機立斷，「在空中做了相關決策」，搶在最後時刻做了停班課決定，讓市民可以及早知道停班課訊息。

盧秀燕說，訪美跟防颱都是市政重要公務，她儘量兩全其美，「颱風不是我能掌控、颱風也不會配合我們」，她希望大家「聚焦在防颱」，「政治口水就免了吧」，希望此時大家都注意防颱，「不要再干擾防颱工作」。

至於訪美行程原訂10天，她是否可能在颱風穩定後再另啟程赴美，盧秀燕說，她現在沒想到這些，就是全力防颱，希望市民一切平安。

盧秀燕今晨趕回台中坐鎮台中市災害應變會議。（記者蘇孟娟攝）

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