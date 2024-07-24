匆匆自美返台坐鎮 盧秀燕：爬山觀浪不聽勸「不要客氣就開罰」

台中市長盧秀燕自美國匆匆趕回，今天凌晨4點20分降落桃園機場，火速趕回台中主持8點的台中市災害應變中心防災會議。（記者廖耀東攝）

2024/07/24 10:37

〔記者蘇孟娟／台中報導〕凱米颱風來襲，台中市長盧秀燕今天凌晨自美國緊急趕返抵台灣，上午8點趕回台中主持災害應變會議，針對台中上午風雨偏小，市警局報告已在山區及海邊勸導91人、開出5張勸導單，她呼籲民眾不要掉以輕心，更說「拜託不要白目觀浪玩水」，還撂話，若勸導不聽，「不要客氣就開罰」，籲民眾待在家中以策安全。

盧秀燕趕回台中主持台中災害應變中心一級開設會議，她說，幸好在美國第一時間買到機票，一路順風比預定時間提早1小時抵台降落，她說，希望她回來最好的結果就是有所準備，但颱風未對台中造成影響，市民平安是最高目標。

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今日災害應變會議，消防局報告上午有包括路樹傾倒、淹水、停電等11件通報案，未有人受傷，均已通報處理；警察局報告，已在包括雪霸國家公園、登山步道及高美沿海區等公告警戒區域，勸導39件91人，開出5件書面勸導單。

盧秀燕對此強調，根據氣象署資料，凱米颱風會帶來大風大雨，民眾不要輕忽，尤其預計今日下午到明天是影響最大時間，她今早趕回台中看到仍有不少市民在外走動，她要拜託市民都在家不要趴趴走以免增加危險，尤其在海邊風浪大，山區雨勢也會很大，「拜託不要白目了」，不要去觀浪玩水登山，「拜託大家乖乖待在家裡」。

盧秀燕說，請市警局對跑到山區及海邊的民眾以勸導優先，但再勸不聽，「不要客氣就開罰」。

此外，日前本報獨家報導「台中市民一碼通」專線1999被人當免費call in「全民開講」，盧秀燕今也特別拜託市民，颱風來襲，有很多事務要協助通報處理，拜託聊天的、把專線當心理諮商的不要打，千萬不要佔線影響民眾急事通報。

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