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昨停班課壓線！台中今搶6都頭香放颱風假… 盧秀燕這麼說

台中市今天搶先宣布放颱風假，盧秀燕這麼說。（記者蘇孟娟攝）

台中市今天搶先宣布放颱風假，盧秀燕這麼說。（記者蘇孟娟攝）

2024/07/24 21:07

〔記者蘇孟娟／台中報導〕凱米颱風襲台，台中昨深夜11點55分才急轉彎宣布放颱風假惹議，今日提早到下午5點即宣布明日停班停課，在六都中搶到頭香，市長盧秀燕今晚指出，主要根據中央氣象署資料顯示，明日風雨將符合停班課標準，也考量市民安全，因此先宣布明日停班停課。

台中市昨日在晚間8點原宣布今日須正常上班上課，但因全國各縣市陸續宣布停班課，台中市政府遲到深夜11點55分壓線改宣布今日停班停課，雖是讓民眾今日放假不必風雨中外出上班上課，但引發放颱風假決策髮夾彎批評。

今日台中市區整日風雨不大，下午才開始起風，市府卻搶先在下午5點就宣布明天停班停課，還在六都中搶到頭香，讓民眾再放一天颱風假，又引關注。

盧秀燕說，因中央氣象署資訊十分明確，明日風雨會達標，符合停班課規定；且凱米颱風仍持續增強中，威力非常強大，依據目前資料，即使颱風經過台灣本島，後續影響仍大，為了市民安全，稍早她親自致電中部其他縣市進行討論，並一同宣布停班課資訊。

她也呼籲，最新停班課訊息，攸關市民生活，拜託大家協助轉傳相關資訊，讓所有民眾第一時間得到最新資訊；她並再次呼籲大家颱風期間留意自身安全。

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