盧秀燕返台馬不停蹄 冒風雨視察海線區域防洪

台中市長盧秀燕（前排右）冒風雨視察南山截水溝通水情況。（記者張軒哲攝）

2024/07/24 13:16

〔記者張軒哲／台中報導〕凱米颱風來勢洶洶，中央氣象署今天持續發布海上及陸上颱風警報，全台21縣市今（24）停班課。台中市長盧秀燕上午偕同水利局長范世億等人至沙鹿視察防颱準備。盧秀燕呼籲市民要加強防颱，易淹水區域家戶要準備沙包，有備無範。

為了解決沙鹿、梧棲、龍井等海線地區的淹水問題，台中市府與水利署合作推動「南山截水溝計畫」。由水利局負責下游山腳排水拓寬工程，經濟部水利署負責上游延伸段河道的新闢工作。該計畫於去年底全線正式通水，實現了當地居民40年的願望，解決了港區的淹水問題。今日盧秀燕在凱米颱風來襲之際，特地前往現場視察通水成效。

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盧秀燕赴美參訪，在美國待了5小時，又飛回台中坐鎮，今日清晨抵達桃園，旋即趕赴台中了解防颱事宜，她上午穿雨衣，冒著風雨站在南山三橋視察南山截水溝，工程帽險被強風吹掀。盧秀燕說，南山截水溝有通過颱風汛期考驗，但去年才通水，未來水利局要加強水溝清淤部分，保持暢通。

水利局表示，大肚山西麓沿海區，由於地勢低窪，排水不暢，在2012年蘇拉颱風、2013年潭美颱風及康芮颱風期間經歷嚴重淹水，造成民眾財產損失。這些情況促使南山截水溝整治計畫的啟動。在中央和地方政府的通力合作下，一期南山截水溝（從龍井與山腳大排匯流口至鷺山橋）下游河道拓寬施工長度約4.7公里，二期（從鷺山橋至北勢溪）新闢上游延伸段共1.8公里，總長度達6.5公里的主河道現已完成，具備防洪通水功能。

水利局說，「南山截水溝計畫」共編列了50億元預算，為了加強分流效益，二期範圍內的「山腳排水上游延伸段南勢溪及北勢溪分流應急工程」也順利推進，總經費約1700餘萬元，於2022年10月3日開工，原計畫2023年3月底汛期前完工，但在克服各種困難後，提前於去年1月底完工，完成了南山截水溝的分流功能。

「南山截水溝計畫」成功疏洪，改善海線淹水問題。（記者張軒哲攝）

台中市長盧秀燕冒風雨了解南山截水溝通水情況。（記者張軒哲攝）

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